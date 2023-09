LIVE – Djokovic-Fritz | quarti US Open 2023 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di martedì 5 settembre 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per idi finale degli US(cemento outdoor). Prosegue il cammino di Nole, che quest’anno ha perso una sola partita allo slam ed è determinato ad andare fino in fondo anche a New York. Ad eccezione del match contro Djere, in cui ha dovuto recuperare uno svantaggio di due set a zero, non ha corso grossi rischi nel corso del torneo ed arriva alla sfida contropiuttosto riposato. Cammino particolarmente agevole anche per il numero uno d’America, che non ha lasciato per strada neppure un set ma ha affrontato due avversari fuori dalla top 200, uno fuori dalla top 100 e Varillas, numero 74. Poco importa visto che ha raggiunto i ...