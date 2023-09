LIVE – Djokovic-Fritz 6-1 | 6-4 | 6-4 | quarti US Open 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di martedì 5 settembre 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per idi finale degli US(cemento outdoor). Prosegue il cammino di Nole, che quest’anno ha perso una sola partita allo slam ed è determinato ad andare fino in fondo anche a New York. Ad eccezione del match contro Djere, in cui ha dovuto recuperare uno svantaggio di due set a zero, non ha corso grossi rischi nel corso del torneo ed arriva alla sfida contropiuttosto riposato. Cammino particolarmente agevole anche per il numero uno d’America, che non ha lasciato per strada neppure un set ma ha affrontato due avversari fuori dalla top 200, uno fuori dalla top 100 e Varillas, numero 74. Poco importa visto che ha raggiunto i ...

...20 -conserva il break di vantaggio fino a fine set : 6 - 4 per lui e due set a zero 20:45 -avanti di un break anche nel secondo set *2 - 1 20:34 -domina il primo set 6 -

È il giorno in cui andranno in scena i primi match di quarti di finale, con il numero 1 in pectore Novak Djokovic che alle 19:30 inaugurerà la sessione diurna sul campo centrale contro il tennista di ...Fritz-Djokovic è un match valido per i quarti di finale dello US Open: notizie, analisi, pronostici, orario, diretta tv e streaming.