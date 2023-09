Litiga con la vicina per il parcheggio e le dà fuoco | arrestato 53enne

(Di martedì 5 settembre 2023)con ladi casa per ile le dàun uomo di 53 anni E’ accaduto poco prima delle ore 12:30. Ci troviamo a Quarto (provincia di Napoli) dove una coppia di vicini ha avuto l’ennesima lite per quanto riguarda il posto del. Solamente che, questa volta, è accaduto davvero l’impensabile. Vittima una donna di 48 anni che è stata ricoverata in gravi condizioni al ‘Centro Grandi Ustionati‘ del Cardarelli del capoluogo campano. Secondo quanto riportato da alcune fonti e media locali pare che la donna avrebbe riportato ustioni su circa il 50% del corpo. Auto incendiata (Ansa Foto) Notizie.comAd aggredirla il vicino di casa, dopo una lite scattata per futili motivi. A quanto pare per un lenzuolo che la donna avrebbe messo davanti al box del vicino. ...

All'origine della tragedia una lite condominiale al termine della quale l'uomo avrebbe cosparso di liquido infiammabile la 48enne e poi la sua auto, appiccando un incendio verosimilmenteun ...... un padre malinconico, un fratello chea scuola, una madre sconfitta dall'amore e una ... 'Se non avessi avuto lo scoglio del confrontoloro da superare mi sarei impegnato di meno, me la sarei ...... a 31 anni e al suo secondo film Pietro Castellitto debutta in concorso' Enea ', storia di un'... un padre malinconico, un fratello chea scuola, una madre sconfitta dall'amore e una ragazza ...

Follia a Quarto, litiga con la vicina di casa e le dà fuoco: 53enne arrestato per tentato omicidio Cronaca Flegrea

Da mesi nel governo tedesco si litiga su una proposta del ministro dell’Economia ... Infatti ora scendono in campo le regioni, come una falange compatta, in concorrenza con il governo federale e con ...Roma, che Zazzaroni litiga in tv con Trevisani per Mourinho: "Sento cazzate assurde, mi spiace che dia fastidio..." - Noi Biancocelesti ...