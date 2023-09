L' Italia travolta dagli Usa Finisce il ' sogno' mondiale

(Di martedì 5 settembre 2023) AGI - Serviva una vera e propria impresa, ma stavolta l'impresa non è arrivata. L'Italbasket viene100-63Stati Uniti nei quarti di finale del2023 ed è costretta a interrompere qui il proprio. Nulla da fare per la squadra di coach Gianmarco Pozzecco di fronte alle stelle NBA allenate da Steve Kerr, che dominano praticamente dall'inizio alla fine del match. Top scorer Bridges con 24 punti in poco più di 18 minuti con un 8/11 dal campo, seguito da Haliburton autore di 18 punti con un 6/8 da oltre l'arco. Dopo la Serbia gli USA sono la seconda squadra a raggiungere le semifinali, dove affronteranno la vincente di Germania-Lettonia, mentre la perdente di questa sfida se la vedrà proprio con l'in una delle restanti quattro gare per l'assegnazione dal 5 all'8 posto. ...

