(Di martedì 5 settembre 2023) AGI - Serviva una vera e propria impresa, ma stavolta l'impresa non è arrivata. L'Italbasket viene100-63Stati Uniti nei quarti di finale del2023 ed è costretta a interrompere qui il proprio. Nulla da fare per la squadra di coach Gianmarco Pozzecco di fronte alle stelle NBA allenate da Steve Kerr, che dominano praticamente dall'inizio alla fine del match. Top scorer Bridges con 24 punti in poco più di 18 minuti con un 8/11 dal campo, seguito da Haliburton autore di 18 punti con un 6/8 da oltre l'arco. Dopo la Serbia gli USA sono la seconda squadra a raggiungere le semifinali, dove affronteranno la vincente di Germania-Lettonia, mentre la perdente di questa sfida se la vedrà proprio con l'in una delle restanti quattro gare per l'assegnazione dal 5 all'8 posto. ...

Sebbene ora l'siada una nuova ondata di calore, presto faranno irruzione nuove correnti fresche che, stando alle parole dell'esperto, potrebbero addirittura segnare la fine della ...Hanno pesato i dati di Germania e, rispettivamente a crescita zero e a - 0,4%. Il momento è ... ossia in quell'Africa sub - saharianada numerosi colpi di stato. L'Eurozona non ha un ...Anche Denny Mendez si scaglia contro il generale Vannacci . La vincitrice dell'edizione 1996 di Missfudelle polemiche quando fu incoronata dal concorso di bellezza per via del colore della sua pelle e, oggi, attacca il militare, autore del libro 'Il mondo al contrario' che ha ...

L'Italia travolta dagli Usa. Finisce il 'sogno' mondiale AGI - Agenzia Italia

Il colonnello Mario Giuliacci, attraverso un video pubblicato sul suo sito, è tornato ad aggiornare gli italiani su come sarà il tempo ...I biglietti saranno in vendita online su www.vivoconcerti.com da lunedì 11 settembre 2023 alle ore 12:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da sabato 16 ...