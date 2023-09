(Di martedì 5 settembre 2023) Si è chiusa ladiA e, con la sosta per le Nazionali all’orizzonte con conseguente weekend di stop del campionato, in molte leghe è tempo didi riparazione o addirittura la principale, per quanti hanno atteso la chiusura dei principali mercati europei, nonostante la variabile Arabia Saudita (e non solo) rimanga sul tavolo. L’ultimo turno di campionato ha confermato Lautaro Martinez come grande protagonista e uno dei principali candidati ad essere il capocannoniere dellaA, grazie alla doppietta realizzata contro la Fiorentina. Un giocatore attorno a cui si sta creando molto hype è Nikola Krstovic del Lecce, in gol anche contro la Salernitana, mentre un’altra chiamata interessante potrebbe essere Jesper Karlsson del Bologna. Con gli ultimi ...

Prenotate per oggi le visite mediche, ultimo passaggio prima dell'ufficialità e del suo ritorno nel. Lo scorso anno in Serie A Nikola Vlasic si è messo in mostra come uno dei ...

Listone Fantacalcio 2023-2024: quanto costano i giocatori dopo la terza giornata di Serie A, i nuovi valori per chi deve fare ancora l'asta OA Sport

Pagine Romaniste (E. Papi) – Adesso che il calciomercato è finito e il campionato sospeso per la prima sosta delle nazionali è il momento per molti appassionati di riunirsi con gli amici per l’asta de ...Stagione 2023/24: tra le novità arriva Highlander, una nuova modalità che potrete vivere e giocare solo su Leghe Fantacalcio ®. Alla fine ne rimarrà uno solo!