Liste Champions League | i convocati di Napoli | Milan | Inter | Lazio Chi è rimasto escluso | tutti i nominativi

Leggi su oasport

(Di martedì 5 settembre 2023) La UEFA2023/2024 sta ufficialmente per partire. Ancora qualche giorno di attesa e poi ci sarà il fischio d’inizio. La massima competizione europea per club è pronta a ritornare sul terreno di gioco per regalare emozioni come ogni anno. Tra campioni in campo e squadre blasonate pronte a combattere il rischio di annoiarsi è praticamente nullo. Da oggi mancano due settimane esatte: il 19 settembre infatti, si comincerà con la fase a gironi. E non dimentichiamo che tra le tante squadre che prenderanno parte allache sta per arrivare, ci sono ben quattro formazioni italiane. E partiamo proprio dalle prime due compagini che scenderanno in campo il 19 settembre: ile la. I rossoneri cominceranno subito con una partita all’insegna della ...