Lista UEFA | Garcia premia il baby talento | escluso un calciatore

(Di martedì 5 settembre 2023) Tra poco ricomincerà la Champions League che vede il Napoli testa di serie. Rudi Garcìa ha scelto i giocatori da inserire nella. Dopo la sosta per le Nazionali, nella testa di Garcìa e dei calciatori azzurri non ci sarà solo il campionato. A breve, infatti, inizierà la nuova Champions League. Il Napoli è finito nel girone con Real Madrid, Braga e Union Berlino. Considerando che gli azzurri sono teste di serie, sono stati molto sfortunati nel pescare i Blancos di Carlo Ancelotti in seconda fascia. Diramata la, le scelte di Garcìa Come ogni anno, lapretende l’inserimento dei giocatori utilizzabili in una specialeche sarà valida fino al termine della fase a gironi. Rudi Garcìa, tecnico del Napoli, ha diramato le sue scelte nella giornata di oggi: spicca ...

Commenta per primo Il Milan ha comunicato entro la mezzanotte di ieri laper la fase a gironi della Champions League . Confermate le indiscrezioni delle scorse ore: Stefano Pioli inserisce Yacine Adli e Mattia Caldara (che completa l'elenco dei giocatori formati ...Entrambi esclusi dalladei viola. Per il marocchino la cessione arriva dopo un pre - campionato brillante, ma poi senza nessuna presenza in gare ufficialiSembrava perché almeno in Europa League non sarà così, visto che il giocatore è stato tagliato dalla. Il motivo dell'esclusione è da ritrovare nei paletti del Fair Play Finanziario nello ...

ACF, La lista UEFA: out Sabiri, Kokorin e Castro Firenze Viola

Di seguito la lista dei calciatori inseriti nella lista UEFA. Tutti coloro che sono in elenco potranno giocare nel girone di qualificazione della prossima Conference League.Entrambi esclusi dalla lista Uefa dei viola. Per il marocchino la cessione arriva dopo un pre-campionato brillante, ma poi senza nessuna presenza in gare ufficiali ...