L’Iran ha già ridotto le percentuali di arricchimento Ma basta questo?

(Di martedì 5 settembre 2023) Secondo un rapporto confidenziale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Iaea),ha rallentato il ritmo con cui sta arricchendo l’uranio fino a livelli quasi bellici.potrebbe essere un segno che Teheran sta cercando di allentare le tensioni dopo anni di scontro con gli Stati Uniti. La notizia è molto importante perchéallentamento si lega anche alla possibilità di strutturare un mini-accordo con Washington (o “accordo per la riduzione delle tensioni”, come lo definiscono ambienti diplomatici europei che hanno analizzato il contesto in modo informale con Formiche.net). È il secondo segnale del genere dopo una trattativa per la liberazione (agli arresti domiciliari) di alcuni cittadini statunitensi da parte delle autorità della Repubblica islamica. Quanto esce sui media internazionali adesso conferma voci ...