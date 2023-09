L’Iniziativa Ocean Literacy | Educare per un Futuro Sostenibile

(Di martedì 5 settembre 2023) Una chiamata all’azione da parte dell’IOC/UNESCO per introdurre l’Educazione all’o nelle scuole di tutto il mondo Il ritorno a scuola quest’anno è accompagnato da una chiamata all’azione globale. La Commissioneografica Intergovernativa (IOC) dell’UNESCO, nell’ambito del Decennio delle Scienze del Mare per lo Sviluppo(2021-2030) delle Nazioni Unite, ha lanciatoWith All” con l’obiettivo di introdurre l’Educazione all’o nei programmi scolastici di tutto il mondo entro il 2025. Questo ambizioso programma mira a mettere in evidenza l’importanza dell’o e a ispirare una nuova generazione consapevole delle sfide che deve affrontare per preservarlo. L’o: Il Cuore del ...

Alla fine della rappresentazione inizierà appunto'asta. I soldi ...Capitale del Libro - Un mare di biblioteche accoglie The... obiettivo dell'sarà quella di ringraziare i tanti ...... mandate loro da Equitù sudel sindaco, che cerca così ...differenze di vedute mettono in moto un folle piano con'intento ...finali arriva a contare ben undici partecipanti - come in's ...... finiti in manette sudella Polizia di Stato che ha ... Lo zio, fuggito per chiedere'intervento delle forze dell'ordine, ...Salvo dopo essere giunti domenica 27 agosto a bordo della "...