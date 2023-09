L' infermiera accoltellata a Roma è la 78esima donna uccisa nel 2023

(Di martedì 5 settembre 2023) Ladall'inizio dell'anno. Non un mero numero, ma una persona, unaa coltellate all'entrata del palazzo dove viveva, ...

La 78esima dall'inizio dell'anno. Non un mero numero, ma una persona, una donna uccisa a coltellate all'entrata del palazzo dove viveva, in zona Trionfale, dove l'infermiera viveva con l'anziana madre.

(Adnkronos) - Svolta nell'omicidio di Rossella Nappini, l'infermiera uccisa a coltellate a Roma. Un 45enne di origini marocchine, che in ...L'uomo è un cittadino marocchino di 45 anni accusato di omicidio volontario premeditato. La vittima, Rossella Nappini, aveva 52 anni. Il delitto è avvenuto ieri pomeriggio alle 17 in un palazzo tra ...