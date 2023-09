(Di martedì 5 settembre 2023) Jesperpunta alla, l’esterno offensivo ha svelato quali erano le sue preferenze ai sorteggi del 31 agosto. Real Madrid, Braga e Union Berlin, queste le 3 avversarie del camminopartenopeo, un girone ostico, ma certamente alla portata dei campioni d’Italia, tra le sorprese della scorsa edizione. Richiamo di casa Sfide interessanti e suggestive, su tutte quella che vedrà Osimhen e compagni impegnati contro il Real Madrid dell’ex Ancelotti, nonostante ciò, Jesperaveva ben altre speranze. Ai microfoni di Tipsbladet, magazine danese, l’ex Francoforte si è così espresso in merito al risultato delle urne: “Speravo di prendere unadanese! Tra Braga e Copenhagen c’era circa il 50% di possibilità, un peccato, mi sarebbe piaciuto tornare in Danimarca”. Jesper ...

... e di una presa di posizione tanto forte può, paradossalmente, accentuare l'attenzione... L'arrivo di, infine, mi piace. In generale è un mercato da 6, che sarebbe divenuto un 7 e mezzo ...Napoli,: 'Venire a Napoli è stata una buona scelta'e il suo arrivo a Napoli -trattativa che lo ha portato in azzurro, ha detto: ' All'inizio credevo davvero che sarei ...... Tuttavia, la realtà partenopea è molto diversa da quella teutonica, come ha notatopropria pelle, ceduto dall'Eintracht praticamente ex abrupto:

Lindstrom sulla Champions: “Avrei voluto affrontare una squadra in particolare” Spazio Napoli

Il nuovo acquisto del Napoli Lindstrom ha ammesso che al sorteggio Champions sperava di pescare il Copenhagen per tornare in Danimarca.L'esterno danese tifa per il club inglese eppure ha scelto di trasferirsi in Italia: le sue dichiarazioni sono chiare ...