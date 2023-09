"L', che è il Bharat, dev'essere un'Unione di Stati", si legge nel primo articolo della Carta fondamentale. I dirigenti del Bjp, nel frattempo, esultano. "Repubblica di Bharat: sono felice e ...Ma la notizia di oggi secondo la quale Xi Jinping non parteciperà al G20 in- altro segnale per dimostrare la vicinanza a Putin - non fa ben sperare.Il nuovo mid - range è stato svelato inma è in arrivo anche in Europa, andando a ampliare le ... Il quantitativo di memoriain base al mercato di commercializzazione. In Italia, molto ...

L’India cambierà nome in Bharat: la proposta della maggioranza fa discutere Globalist.it