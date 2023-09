L' immigrazione incontrollata L' ex velina Ludovica Frasca asfalta Sala

(Di martedì 5 settembre 2023) La showgirl è stata molto dura dopo il furto subito in casa: "Non mi sono ancora ripresa, il senso di violazione è ancora grande"

Picchiare duro "Ecco il risultato": sinistra umiliata dall'ex VelinaOspite di Nicola Porro nella puntata di lunedì 5 settembre su Rete 4, l'ex Velina di Striscia la Notizia si sfoga: 'Un'può portare al disagio e alla violenza, non possiamo ...Tutto volatilizzato da quando i sindaci hanno fatto i conti, anche in senso patrimoniale, con il costo di un'e incontrollabile. Un flagello per le città e soprattutto per ...

Striscia, Ludovica Frasca umilia la sinistra: "Immigrazione incontrollata Ecco il risultato" Liberoquotidiano.it

Governo strumentalizza il problema migranti da anni, ma adesso chiede collaborazione, quella che loro non hanno mai dato. Loredano Poli: "Bologna".Concordo che il nodo migranti è un problema di difficile soluzione, ma quelli che oggi ci governano a livello nazionale hanno strumentalizzato per anni questo problema dicendo che l'immigrazione incon ...