“L’HPV può portare all’amenorrea?”

Salve dottore, mi è stato diagnosticato a novembre Hpv LS di primo grado e la cura data è stata fattore M per i primi 3 mesi con ovuli e poi Colpofix per i successivi 4 mesi per curare il virus senza operarmi. Laddove al controllo, che farò a ottobre, dovessi risultare ancora positiva, sarebbe meglio cauterizzare la porzione o esportarla? Poi è da marzo che non ho più il ciclo. Non ho mai sofferto di ciclo irregolare per cui volevo sapere anche se c'era qualche correlazione e cosa fare. Ho fatto degli esami ormonali dove mi è uscita la Prolattina alta, ho effettuato la curva della prolattina ma ancora non ho i risultati però sono molto confusa sul tutto. Potrebbe aiutarmi? Grazie.