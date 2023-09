L’esperto | “Nel giro di 30 anni l’intelligenza artificiale potrebbe sostituire gli arbitri nel calcio”

Leggi su sportface

(Di martedì 5 settembre 2023) Gliro essere sostituiti da robot con intelligenzaneldi 30. E’ questo il parere di un esperto del settore, Aldo Comi, amministratore delegato del principale fornitore mondiale di analisi calcistiche, Soccerment, che all’agenzia PA sottolinea quanto il mondo della tecnologia potrà impattare sull’arbitraggio legato al, rendendo quasi superflua la necessità di un umano col fischietto: “La visionesarà sempre più efficace nei prossimie il numero di telecamere in campo non potrà che aumentare. La quantità di dati taggati e la qualità dei modelli addestrati con tali dati aumenteranno in modo esponenziale e grazie a ciò si avranno modelli di intelligenzain grado di ...