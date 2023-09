L’eredità politica di Sanna Marin e il destino dei progressisti finlandesi nelle mani di Antti Lindtman

Leggi su linkiesta

(Di martedì 5 settembre 2023) È possibile lasciare un’ereditàsenza nemmeno aver compiuto trentotto anni? A giudicare da quello che sta accadendo in Finlandia in questi giorni, la risposta è positiva. D’altronde non è da tutti diventare la più giovane premier della storia del Paese, e attraversare i due momenti più critici del secondo dopoguerra dovendo prendere decisioni senza precedenti. In Italia,la conosciamo per aver dato vita a un esecutivo guidato esclusivamente da donne (le cinque leader dello strano Pentapartito che ha guidato fino alla scorsa primavera), per il fatto di essere stata cresciuta da una coppia lesbica (il padre ha abbandonato la famiglia quandoera bambina) e per la sua disinvoltura in ambienti festaioli. Su questo punto sarà bene tornare più tardi per inquadrare la...