Leonardo Maria Del Vecchio | red carpet a Venezia con la futura moglie e il figlio di lei

Grazie anche al supporto del Duce di Milano, LudovicoSforza, coetaneo e grande mecenate di artisti e scienziati con la passione per il bello. I luoghi dia Milano. Tanti sono i luoghi ...... si tratta diTomasini (CS Torbole) e di Francesco Forani (Adriatico Wind Club). Al terzo ... settima overall, davanti a Anita Soncini, ottava e aFrancesca Salerno (CCR Lauria). Anche ...... si tratta diTomasini (CS Torbole) e di Francesco Forani (Adriatico Wind Club). Al terzo ... settima overall, davanti a Anita Soncini, ottava e aFrancesca Salerno (CCR Lauria). Anche ...

Leonardo Maria Del Vecchio a Venezia: sul red carpet con la futura moglie e il figlio di lei Corriere della Sera

Il ventottenne manager erede del Gruppo Luxottica è apparso sul tappeto rosso del galà di amfAR con Jessica Michel Serfaty, sua futura sposa (numero due), e con Roman, nato dal precedente matrimonio d ...Il giardino e la dimora appartenuta a Ludovico il Moro diventeranno un hotel di lusso e non saranno più visitabili del grande pubblico come museo.