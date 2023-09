(Di martedì 5 settembre 2023), ex allenatore del, si è raccontato in una lunga intervista a Globo Esporte. Ecco le sue dichiarazioni su Silvio

, ex dirigente tra le altre di Inter , Milan e PSG , ha concesso una lunga intervista a ... Io hoil Milan proprio per via di quel disaccordo, penso però fosse anche un momento ...Le parole disu Berlusconi: "Ho avuto dei problemi con lui. Io hoil Milan proprio per via di quel disaccordo" In una intervista rilasciata a Globoesporte,ha parlato del suo passato al ...Si sono inoltre mosse al rialzo le(+2,13%), oltre che le azioni oil, da Eni (+1,59%), a ... Moncler ha invecesul parterre l'1,69%, risentendo con tutto il lusso dei timori che l'...

Leonardo: “Lasciato il Milan per un disaccordo con Berlusconi” Pianeta Milan

L'ex rossonero Leonardo ha svelato alcuni retroscena legati al suo addio al Milan e al suo rapporto col presidente Berlusconi.L'ex calciatore e dirigente ha rilasciato una lunga intervista ed ha svelato alcuni retroscena della sua carriera.