L’ennesimo operaio che muore | il dramma degli incidenti sul lavoro non ha fine

(Di martedì 5 settembre 2023) Roma, 5 sett – Glimortali sulsembrano non avere. Stavolta ne è testimone undi Viterbo, come riporta Tgcom24, che cade vittima delcedimento, questa volta di una parete. La listamortali sulsi allunga Il fatto tragico avviene a Corchiano, nel Viterbese. L’, 54 anni, è stato travolto da una controparete crollata all’interno di uno stabile dell’Ater, ovvero l’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale del comune di Roma. L’stava lavorando insieme a un collega, anch’egli vittima dell’incidente ma per sua fortuna sopravvissuto alla tragedia e portato successivamente in ospedale avendo accusato solo lievi ferite. Le famiglie che vivevano ...

Il 7 maggio si verificòincidente sul lavoro, che ...'eccidio La protesta si intensificò nel mese di settembre, a seguito ... Lo sciopero del 1904 a Buggerru, in Movimento, n. 3, ...... Pino Giordano in riferimento all'incidente sul lavoro ... dove unimpegnato nei lavori di messa in sicurezza del ... in un cantiere, ha perso'equilibrio pur tenuto dall'imbracatura e ......- Saranno le indagini ad accertare la dinamica dell'... Undi 60 anni che stava lavorando alla messa in sicurezza di ... Soccorso dai colleghi,'uomo è stato poi trasferito in ospedale ...