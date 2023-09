Leggere senza barriere Dalla lingua dei segni alla scrittura braille Biblioteca più inclusiva

(Di martedì 5 settembre 2023) Presentato il progetto che mette al centro chi ha difficoltà nella lettura. A disposizione della Fucini i contributi del ministero della cultura. In campo Comune e sette partner: le attività ...

Leggere senza barriere Dalla lingua dei segni alla scrittura braille ... LA NAZIONE

Presentato il progetto che mette al centro chi ha difficoltà nella lettura. A disposizione della Fucini i contributi del ministero della cultura. In campo Comune e sette partner: le attività partirann ...