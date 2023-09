Legambiente Rivela | Costruzioni Abusive e Altri Reati Costieri in Aumento

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 5 settembre 2023) Pescara - In una conferenza stampa dedicata alla presentazione del rapporto "Mare Monstrum 2023",Abruzzo ha sottolineato le crescenti preoccupazioni riguardo all'incremento diambientali lungo le coste della regione. Il presidente diAbruzzo, Giuseppe Di Marco, ha sottolineato l'importanza del lavoro dei sindaci e dei prefetti nella lotta contro la cementificazione e la costruzione abusiva, identificando questi fenomeni come responsabili del 50% dei problemi ambientali a livello nazionale. Mentre ci sono stati progressi nella gestione dei rifiuti, con undei Comuni che riciclano,si aspetta ulteriori miglioramenti entro il 2024 per affrontare le problematiche legate al ciclo del cemento e dei rifiuti, alla depurazione inadeguata e alla pesca illegale. ...