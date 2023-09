Lega del Sannio | “Contrari ad ambulanze senza medici | aumentare le unità”

...che lui non l'avrebbe più indossata se non ci fossero stati nuovi provvedimenti da parte... Dunque non un attacco al Governo, di cui tra l'altro ladi Lorenzetti fa parte, ma uno 'stimolo' per ...BisseGarda Inoltre laBisse rappresentata dal consiglieredirettivo Eleonora Panizzi ed accompagnata da Daniele Bertasi in quanto rematore, ha ritirato, sempre nella mattinata di ...... giunto fino alla realizzazionenuovo Palazzo dei congressi'. 'Ma Lorenzo per me era molto di ... A titolo personale e a nome dellaRomagna porgo alla Famiglia le più sentite condoglianze', così ...

Lega B lancia FantaB, il primo fantacalcio della Serie BKT Ascoli Calcio

Amazon ha lanciato un'iniziativa promozionale che fa crollare il prezzo di un televisore LG OLED evo legato al 2023. La diagonale è di 77 pollici.C’è una storia meravigliosa che è nata, anzi sta nascendo, da un viaggio esotico risalente al 2010, e che lega Franco Testa, sessantaduenne dipendente del Comune di Pozzuoli, e un villaggio ...