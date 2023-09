Le sei squadre europee che hanno fatto il pieno di vittorie

Leggi su justcalcio

(Di martedì 5 settembre 2023) 2023-09-04 14:43:45 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: Pprima sosta per le Nazionali della stagione dopo solo quattro partite di campionato, tre in Bundesliga e Serie A, e ci sono solo seichevinto tutte le partite finora nelle cinque principali competizioni. Un inizio di stagione in cui nemmeno i club piacciono Bara, PSG, Arsenal, Borussia Dortmund o Napoli Sono riusciti a organizzare una sessione plenaria. Molti dei grandigià giocato e ci sono solo seiche contano le loro partite per la vittoria. Bayer Leverkusen La squadra di Xabi Alonso si sta facendo una delle sensazioni della stagione. C’erano molte aspettative nei confronti dell’allenatore di San Sebastian e degli ...