Le scuole stanno per riaprire | ecco come tenere lontani i pidocchi dalla testa dei nostri bambini

Leggi su grantennistoscana

(Di martedì 5 settembre 2023) Con l’ormai imminente ritorno a scuola si ripresenta l’annoso problema deiun trucco semplicissimo per allontanarli. Settembre è ormai iniziato e la proverbiale campanella scolastica sta per suonare (anzi, per qualcuno l’ha già fatto). Il ritorno sui banchi di scuola comporta indirettamente tutta una serie di conseguenze – almeno potenziali – per tutti coloro che frequentano un istituto didattico: non solo gli studenti, ma anche i docenti, il personale amministrativo e tutti i collaboratori: bidelli, addetti alle pulizie, tecnici di laboratorio, e così via.in tutti gli ambienti chiusi, all’interno di una scuola il rischio di infezioni, virus e altre patologie aumenta sensibilmente. E nella “black list” ci sono naturalmente anche i. Esiste un trucco semplice e – perché no – anche piacevole ...