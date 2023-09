Le polemiche per la chiusura delle scuole nel Regno Unito

(Di martedì 5 settembre 2023) Ne sono state chiuse più di 150, costruite con materiale a rischio crolli: il governo è stato accusato di non aver agito per tempo

... infatti, aveva lasciato perplessi i fan del reality di Canale5 e non erano mancate le, ... Una strategiacontenere anche il trash, sfuggito di mano dopo l'ultima edizione che aveva ...Il regista Gabriele Muccino interviene così su Instagram in merito allenate dalle ... Bertolucci in 'Novecento' usò De Niro e Depardieu (e non solo loro)interpretare i due protagonisti ...La decisione di Roberto Mancini di lasciare la Nazionale italianasedersi sulla panchina dell'Arabia Saudita ha generato non pochenella vicina ...

Polemiche per il messaggio del coordinatore di Fdi Avvenire

Il nuovo Pomeriggio 5 non convince tutti. In effetti la sfida di Pier Silvio Berlusconi di rivoluzionare un format che era in piedi da 15 anni è apparsa da subito un po' azzardata ...Se esci col colpo in canna a palla unica sei uscito per uccidere”. Nuove e antiche polemiche riguardo la gestione dell’orso marsicano La tragica morte di Amarena ha dato nuovo vigore alle polemiche ...