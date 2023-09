Le mani sulla città compie 60 anni Il film raccontato da Ciccotti

Leggi su formiche

(Di martedì 5 settembre 2023) «Lo so che il piano regolatore dice che lava di là. Ma noi lala portiamo qua. Questo terreno è agricolo. Lo possiamo pagare 500, 700 lire a metro. Doquesta terra varrà 60.000, 70.000 anche di più». E con un bastone raccolto in terra il costruttore Edoardo Nottola (il perfetto rude Rod Steiger), nonché consigliere comunale di destra, disegna un quadrilatero sbilenco, ossia il «metro quadrato», per far capire ai suoi sodali consiglieri comunali di destra, piuttosto perplessi, come sia semplice. Come si possa fare tutto. In barba alla legge, allavivibile, all’urbanistica integrata. Siamo nei primidel boom economico a Napoli. Le(1963) di Francesco Rosi otteneva il Leone d’Oro a Venezia. Chi non ricorda il ...