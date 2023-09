(Di martedì 5 settembre 2023) ROMA - Idellapresenti al Maradona disono entrati nel mirino del giudice sportivo e della procura federale per il loro comportamento. Ci vorranno ulteriori indagini per accertare ...

ROMA - I tifosi dellapresenti al Maradona di Napoli sono entrati nel mirino del giudice sportivo e della procura federale per il loro comportamento. Ci vorranno ulteriori indagini per accertare i presunti cori ...I carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dell'Aquila, nell'ambito di un'...Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo e il Provveditorato alle Opere Pubbliche...... nel corso di una complessa e articolata attività d'coordinata dalla procura della ...Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo e il Provveditorato alle Opere Pubbliche...

Lazio, indagine per cori razzisti dei tifosi contro i giocatori del Napoli Corriere dello Sport

Ci ha messo una sola partita Mateo Guendouzi per conquistare il mondo biancoceleste. Autore di un'ottima performance all'esordio contro il Napoli, il calciatore francese è ...Sotto la lente d'ingradimento il comportamento dei supporter biancocelesti presenti al Maradona: tutti i dettagli ...