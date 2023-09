Lazio | Guendouzi ha già fatto innamorare tutti i biancocelesti Dedica social della società per il suo esordio

(Di martedì 5 settembre 2023) Ci ha messo solo mezz'ora Mattéoa conquistare il cuore dei laziali. In realtà le aspettative per il suo arrivo...

Si sentiva chiuso da mezzala e da play dopo gli arrivi die Rovella. E le scelte di Napoli hanno contribuito a spingerlo lontano dalla. Sembrava in ballottaggio con Kamada alla viglia ...Nellaout Basic e Fares: tra gli altri, dentro Kamada,, Rovella e Castellanos. Pioli esclude Bennacer in attesa del rientro e i due argentini Romero e Pellegrino, mentre Garcia lascia ...Il voto al mercato della"Allado 7. La squadra ha perso Milinkovic ma ha acquisito profondità di rosa e qualità in panchina. Kamada esono ottimi giocatori con Rovella. ...

Lazio, Il Messaggero: “Colombo confessa l’errore sul gol di Guendouzi” Solo la Lazio

Nonostante la cessione di Milinkovic-Savic, sono aumentate le spese: il dettaglio del monte ingaggi della Lazio ...Ci ha messo una sola partita Mateo Guendouzi per conquistare il mondo biancoceleste. Autore di un'ottima performance all'esordio contro il Napoli, il calciatore francese è stato celebrato anche dai ...