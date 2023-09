Lazio | Fares rinnovo e poi prestito al Brescia | ecco i dettagli

Commenta per primo Momoè a un passo dal Brescia . Il club lombardo, grazie alla proroga per il calciomercato ricevuta ... sta per chiudere con lail prestito del calciatore algerino , ...I biancazzurri hanno subito approfittato di questi giorni extra di trattative chiudendo l'arrivo di Mohameddalla. I due club avevano da fine agosto l'accordo per il prestito del ...ROMA - Mercato chiuso, ma non ovunque. Lalavora sulle cessioni per sfoltire la rosa. Il primo sulla lista pronto a salutare potrebbe essere Mohamed. Su di lui c'è il Brescia, riammesso in Serie B dopo il ripescaggio. Il club del ...

Calciomercato Lazio, Fares ad un passo dal Brescia: lo conferma Pedullà Lazio News 24

Manca sempre meno per il passaggio di Mohamed Fares dalla Lazio al Brescia: confermate infatti le indiscrezioni della serata di lunedì 4 settembre, con l’esperto giornalista di calciomercato Alfredo ...Mohamed Fares ha rinnovato con la Lazio, spalmando l’ingaggio fino al 2026, e poi sono stati raggiunti tutti gli accordi con il Brescia. Operazione in prestito, l’esterno sinistro raggiungerà già in ...