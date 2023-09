Lazio | Fares ha detto sì al Brescia | le ultime

(Di martedì 5 settembre 2023) In Serie B ci sono due squadre che hanno il mercato in entrata ancora aperto:e Lecco hanno avuto una proroga fino a venerdì...

ROMA - Mercato chiuso, ma non ovunque. Lalavora sulle cessioni per sfoltire la rosa. Il primo sulla lista pronto a salutare potrebbe essere Mohamed. Su di lui c'è il Brescia, riammesso in Serie B dopo il ripescaggio. Il club del ...Commenta per primo Mohamed, in uscita dalla, è il primo nome per la corsia di destra del Brescia . Lo riporta Brescia Oggi .Tra questi, secondo quanto riportato da SkySport , il nome cerchiato in rosso sul taccuino della dirigenza sarebbe quello di Mohamed, terzino algerino in forza alla. Archiviata la ...

TMW - Brescia, è fatta per Fares della Lazio: prevista per oggi la firma TUTTO mercato WEB

[themoneytizer id=”99064-6] Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà il terzino sinistro della Lazio Mohamed Fares questa sera sarà a Brescia. Per lui un prestito secco che arriva dopo aver rinnov ...Quelli a un passo dalla partenza sono Fares e appunto Gonzalez ... A sorpresa però potrebbe non essere l’unico giocatore della Lazio a finire nella rosa delle Rondinelle. In cerca di sistemazione ...