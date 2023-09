Lavoro | Conte | ‘sì al referendum Cgil per abolire il Jobs act’

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 5 settembre 2023) Roma, 5 set (Adnkronos) – “IlAct è stato una sciagura per il nostro Paese” e “quanto al, rimane uno strumento decisivo per favorire la partecipazione dei cittadini alla vita politica del Paese, per cui un percorso che porti a una loro presa di parola diretta è sicuramente un fatto positivo che va sostenuto”. Lo dice Giuseppea ‘Qn’.Il leader del M55, tra le altre cose, parla di manovra e superbonus: “Meloni e Giorgetti hanno già messo le mani avanti con scuse del tipo ‘le risorse sono poche’, ‘è tutta colpa del Superbonus. A parte le fandonie, i finti patrioti regalano al Paese una manovra lacrime-e-sangue, improntata all’austerità e senza un euro per gli investimenti. Il Paese rischia di ripiegarsi su se stesso”. L'articolo CalcioWeb.