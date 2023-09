L’attivista dei Verdi che ha criticato in diretta tv Andrea Giambruno | “Mi sono divertita | se l’è meritata”

Leggi su tpi

(Di martedì 5 settembre 2023)deiche haintv“Se l’è”: così Benedetta Scuderi, attivista deie già candidata alla Camera per l’Alleanza/Sinistra Italiana, ha commentato le sue parole rivolte intv ad, giornalista e compagno della premier Giorgia Meloni, finito nei giorni scorsi al centro delle polemiche per le sue dichiarazioni sulle violenze sessuali avvenute a Palermo e a Caivano. Nel commentare l’uccisione dell’orsa Amarena in Abruzzo, infatti, alla domanda dise il governo potesse essere in qualche modo responsabile, Benedetta Scuderi ha risposto parafrasando le parole del giornalista ...