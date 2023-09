Latitante da tre anni | fine della fuga | catturato in Germania

Leggi su anteprima24

(Di martedì 5 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri di Venezia con il concorsopolizia tedesca hanno arrestato a Keitum () il 44enne Valerio Salvatore Crivello, presumibilmente legato alla cosca di ‘Ndrangheta Scofano-Martella-La Rosa di Paola (di Caserta), ricercato dal novembre 2020, quando si sottrasse all’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura GeneraleRepubblica presso la Corte d’Appello di Catanzaro a seguitocondanna definitiva all’ergastolo, con isolamento diurno per due mesi. Crivello era stato condannato per l’omicidio aggravato dal metodo mafioso di Pietro Serpa, commesso il 27 maggio 2003 a Paola (Caserta). All’epoca Crivello era riuscito a sottrarsi al provvedimento di cattura evadendo dall’abitazione dei genitori a Scorzè (Venezia), dove era stato posto in regime ...