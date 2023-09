Latina Camion in fiamme sulla Pontina | traffico paralizzato

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 5 settembre 2023)– A causa di un mezzo pesante inè stata temporaneamente interdetta alla strada statale 148 “” all’altezza del km 94,000 in provincia di. Ilviene deviato su viabilità locale con indicazioni sul posto. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, le squadre del 118, l’Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al ...