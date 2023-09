L’asso dell’Under 21 | “Vorrei giocare in una big” | messaggio al Napoli?

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 5 settembre 2023) Dal ritiro della nazionale U21, arrivano segnali di calciomercato e messaggi velati agli azzurri da parte del talento rivelazione della scorsa stagione. È tempo di nazionali, è tempo di qualificazioni europee. In queste due settimane dedicate alle nazionali, ripartono le partite di qualificazione all’Europeo 2024. L’Italia maggiore sarà allenata da Luciano Spalletti, mentre a guidare l’Under 21 verso il cammino dell’Europeo 2025 sarà il nuovo CT, Carmine Nunziata, reduce dall’esperienza in Under 20 dove ha conquistato la finale del mondiale con gli azzurrini. Il neo allenatore si è presentato alla stampa con il nuovo capitano della nazionale U21, Tommaso Baldanzi, che dopo aver elogiato il lavoro svolto dal ct nell’ultimo anno, ha parlato della sua stagione all’Empoli e del futuro in serie A. Baldanzi pronto per il salto in una big di Serie A Il giovane talento toscano ha così esordito ...