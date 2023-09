L’Assegno unico e universale diventa proattivo | ecco cosa significa

(Di martedì 5 settembre 2023) Nel caso di nascita del primo figlio o di integrazione del beneficio già percepito per altri figli a carico, da settembre 2023 INPS invierà comunicazioni email per invitare i neogenitori a presentare la domanda di Assegno. L'articolo .

- - > Una famiglia - Archivio . Dal mese di settembre 2023 i neogenitori riceveranno una comunicazione via email che li invita a presentare la domanda per richiedereo a integrare il beneficio già percepito per altri figli a carico. Si tratta di un'iniziativa che' Istituto nazionale di previdenza sociale assume con'obiettivo di facilitare'...Indice Invito a richiedereLe comunicazioni proattive La nuova vision INPS Invito a richiedereA partire da questo mese di settembre, alla nascita di un figlio'INPS ...... in occasione della nascita di un figlio,'INPS procederà ad inviare ai genitori una comunicazione via e - mail, invitandoli a presentare domanda per richiedereUniversale o ...