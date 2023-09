L’arte delle corse ippiche | una tradizione millenaria

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 5 settembre 2023) Lerappresentano unatradizioni più antiche e affascinanti nel mondo dello sport. Una competizione seguita ancora oggi da tantissimi appassionati, vantando una storia che risale a migliaia di anni fa. Quotidianamente sono in programma gare negli ippodromi ad ogni latitudine del pianeta, per un comparto che coinvolge gli amanti, gli scommettitori ed i semplici appassionati di cavalli. La storiaLerisalgono all'Antica Grecia, nel periodo in cui i cavalli venivano impiegati sia in campo militare che per l’addestramento sportivo. Proprio in quei territori furono organizzate le prime, una serie di competizioni inserite a quei tempi nei ...