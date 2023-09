L’appello di politici ed economisti in vista del G20 | «È il momento di tassare i super-ricchi» E Nuova Delhi si prepara al summit sgomberando i più poveri

Leggi su open.online

(Di martedì 5 settembre 2023) Diciotto ex capi di Stato, 65, 108 rappresentantie 120 milionari. Tutti insieme per lanciare un unico messaggio: è arrivato ildi. Indeldel G20 a– in programma il 9 e 10 settembre – un gruppo di quasi 300 associazioni,edha sottoscritto una lettera indirizzata ai venti più influenti leader mondiali. La linea è piuttosto chiara: «impedire che la concentrazione della ricchezza corroda il nostro futuro collettivo», e in particolare quello delle nazioni che hanno «disperato bisogno di cambiamento». Tra le firme più illustri (qui l’elenco completo) ci sono quelle di ex capi di Stato di ...