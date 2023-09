L’annuncio di Baiardo | «Scendo in politica col movimento Avanti Italia» Ma il Tribunale si riserva di decidere sul suo arresto

(Di martedì 5 settembre 2023) Salvatoreresta a piede libero. Almeno per il momento. L’ex gelataio di Omegna, che si sospetta abbia intrattenuto per anni rapporti con i boss mafiosi della famiglia Graviani, si è presentato oggi, martedì 5 settembre, di fronte ai giudici deldel riesame di Firenze, chiamati asulla richiesta diavanzata dalla procura di Firenze nei suoi confronti.è accusato di aver reso false dichiarazioni al pubblico ministero e nei confronti del sindaco di Cesara, nonché di nei confronti diMarcello Dell’Utri e Silvio Berlusconi. Terminata l’udienza attorno alle 13.30, i giudici si sonoti di assumere la loro decisione. Ringalluzzito della (temporanea?) libertà,ha confermato il prossimo passo che intende intraprendere: ...

Salvatoreresta a piede libero. Almeno per il momento.'ex gelataio di Omegna, che si sospetta abbia intrattenuto per anni rapporti con i boss mafiosi della famiglia Graviani, si è presentato oggi, ...Circostanza di cui ilsi mostrava così certo da invitare ...con mia fotografia e richiamo in prima pagina intitolato "'...richiesta di rettifica alla direzione del giornale e del mio...Circostanza di cui ilsi mostrava così certo da invitare ...con mia fotografia e richiamo in prima pagina intitolato "'...richiesta di rettifica alla direzione del giornale e del mio...