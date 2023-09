L’accusa di Cuba alla Russia | «Mosca recluta qui mercenari per l’Ucraina»

Leggi su open.online

(Di martedì 5 settembre 2023) Il governo diha dichiarato di aver identificato una «rete di trafficanti» russa che aveva l’obiettivo direni per le «operazioni militari in Ucraina». Ad annunciarlo è Bruno Rodriguez, ministro degli Esterino, che in una nota assicura di essere al lavoro per «neutralizzare e smantellare» la rete di attività illegali. Nei confronti delle persone coinvolte, fa sapere sempre il ministero de L’Avana, è stato avviato un procedimento penale. La notizia fa particolarmente scalpore per il fatto chesono storicamente grandi alleati. In questo caso, però, il governo di L’Avana sembra voler prendere le distanze dal Cremlino. «I nemici di– scrive il ministro – promuovono un’informazione distorta che cerca di offuscare l’immagine del ...