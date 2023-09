La Voce Che Hai Dentro | Prima Puntata | Michele Esce Dal Carcere Dopo Una Terribile Accusa!

Leggi su uominiedonnenews

(Di martedì 5 settembre 2023) Lache haitorna in libertàaver passato anni aldi Poggioreale per un’accusa di omicidio. Fuori dalla prigione, trova una nuova importante sfida da affrontare… Lache haista per partire su Canale 5. La fiction che vede come protagonista Massimo Ranieri, nei panni di, promette di appassionare molti telespettatori con la storia di un uomo ingiustamente finito in. Si tratta proprio diche, fin dalladella fiction, proverà a riprendere in mano la sua vitala prigionia. Ma ecco che cosa sta per succedere. Lache ...