La via dell’arabesco che congiunge Bologna ad Ustica Il commento di Cangini

(Di martedì 5 settembre 2023) Nel Paese di Pulcinella può accadere che chi mette in dubbio la verità giudiziaria su una strage () venga linciato al grido “le sentenze non si giudicano” da chi poi spara in prima pagina un dubbio amletico sulla verità giudiziaria di una seconda strage (). È la logica, che secondo Ennio Flaiano in Italia rappresentava (e rappresenta) la linea più diretta tra due punti, incrociata col “tengo famiglia” che secondo Leo Longanesi riassumeva (e riassume) così bene lo spirito nazionale da dover essere impressa a vita sul Tricolore. Della vicenda Amato-Repubblica-è stato già scritto tutto, della vicenda De Angelis-no. Francesco Cossiga non fu il solo a sostenere, in tempi non sospetti, che il Dc9 caduto adfosse stato abbattuto per errore da ...