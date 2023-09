La sorella dell' infermiera uccisa a Roma | Non sono riuscita a salvarti

Leggi su agi

(Di martedì 5 settembre 2023) AGI - È Adil Harrati l'uomo fermato dai poliziottia Squadra Mobile con l'accusa di aver ucciso, lunedì pomeriggio, l'52enne Rossella Nappini. L'uomo è stato rintracciato dopo circa 10 ore di ricerche intorno all'abitazione dove viveva a pochi passi da Trionfale, quartiere dove è stato consumato il delitto. Il fermato e' stato trasferito nel carcereno di Regina Coeli in attesa'interrogatorio di convalida. Laa vittima: "Questa volta non" "Purtroppo questa volta non, ma una cosa è certa, starai vicino a papà come volevi. Ripmia". Lo scrive sul suo profilo Facebook Monica ...