La sinistra si deve vergognare! | come lapidare una donna? FdI travolge il Pd

(Di martedì 5 settembre 2023) Non si placano le polemiche scoppiate dopo il video - diventato virale sui social - che ritrae l'imam di una moschea inglese mentre in un sermone spiega ai fedelieseguire correttamente un'esecuzione per lapidazione di unaadultera. Il filmato ha scosso larga parte dell'opinione pubblica occidentale e ha costretto le autorità competenti a revocare un finanziamento di due milioni di sterline a fondo perduto destinato proprio al centro islamico. In Italia, però, c'è da registrare uno strano silenzio da parte dei partiti di. Ylenia Lucaselli, deputata di Fratelli di Italia, si è scagliata contro chi "si riempe la bocca di parole'integrazione" senza avere alcun contatto con la realtà del mondo islamico". Un video vergognoso, tanto quanto il silenzio di certa. "Ci ...

Tragedia in Messico Il gender reveal finisce in tragedia, l'aereo chesvelare il sesso del figlio in arrivo per una coppia in una festa precipita e il pilota 32enne ...però ha perso l'ala...La vendetta è un piatto che si consuma freddo, vuole proverbio.averlo pensato tra sé e sé Benedetta Scuderi, attivista dei Verdi e già candidata alla Camera per l'Alleanza Verdi, co - portavoce della Federazione dei Giovani Verdi europei, ospite ...La smentita dei renziani - In questo senso, dunque, la sponda del partito di Meloni a...che annuncia l'opposizione del partito di Renzi ad un progetto del genere perchè - spiega - non si...

Non sottovalutare Meloni, è un avversario temibile per una sinistra confusa La Gazzetta del Mezzogiorno

Il gender reveal finisce in tragedia, l'aereo che deve svelare il sesso del figlio in arrivo per ... L'aereo però ha perso l'ala sinistra e si è avvitato in una spirale terrificante prima di ...Bastoni ha messo quattro palle gol. E poi quanti terzini sinistri al mondo sono più forti di Dimarco Secondo me pochi. Certamente deve migliorare, non tutti sono Maldini". Grandi elogi anche per ...