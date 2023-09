La sfida di Renzi a caccia di delusi | quando i primi delusi sono i suoi ex

(Di martedì 5 settembre 2023) Dunque Matteosi riprende la scena, candidandosi alle Europee con un nuovo marchio intitolato “Il Centro”. Se non altro la mossa, che inaugura con larghissimo anticipo la campagna elettorale, ha il merito di fare chiarezza da quelle parti, mettendo fine all’estenuante telenovela della convivenza con i calendiani: uno spettacolo che nei mesi scorsi ha rasentato pericolosamente la soglia critica della decenza. D’altronde si vota con il proporzionale, e piuttosto che impapocchiare alleanze barcollanti, tanto vale che ogni frontman se la giochi in solitaria. Lo sloganano è tutto puntato sul “salvare l’Europa” dall’onda nera del populismo, ma al di là dei grandi principi il Metternich di Rignano sa benissimo che l’impresa per lui sarà ardua, per tutta una serie di motivi. Problema numero uno. Checché se ne dica, lo spazio al centro è ...

