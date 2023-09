La sconfitta con gli USA non cancella il Mondiale dell’Italia

(Di martedì 5 settembre 2023) L’ultimo ricordo è sempre quello che tende a rimanere più fresco nella mente, più indelebile. Un bel percorso interrotto da unatende a farti mettere in discussione le certezze, ciò che ha rappresentato il tuo cammino sino al momento in cui la corsa si ferma, e la musica non suona più per te. Con la sola eccezione del2019, chiuso nella seconda fase, è da 10 anni che ogni esperienzain un massimo torneo FIBA (Europei, Mondiali, Olimpiadi) si interrompe sulla soglia di una semifinale. «Siamo un po’ stanchi di perdere ancora ai quarti», ha detto in zona mista Simone Fontecchio dopo il ko della squadra di Pozzecco contro gli Stati Uniti per 100-63. «Meritavamo un po’ di più, ma ci saremo anche la prossima estate e quella dopo ancora. Lavoreremo ancora più duramente quest’anno per essere più forti la ...

...lacontro l'Inter Miami di Leo Messi Giorgio Chiellini ha parlato dell'impatto di Messi in MLS. Il difensore dei Los Angels FC ha perso la sfida casalinga contro l'Inter Miami per 3 - 1...Comunque hanno fatto una gran partita, venivano da unala Lituania e hanno giocato agguerriti, tirandopercentuali clamorose. Gruppo del futuro Questi sono i ragazzi del futuro ma ...Miglior realizzatore per l'Italia Simone Fontecchio, autore di 18 punti L'Italia ha concluso il suo percorso nel Campionato Mondiale asiaticounanetta contro gli Stati Uniti, che si ...

Jannik Sinner in lacrime dopo la sconfitta con Zverev agli US Open: Perdere così fa male Sport Fanpage

La Fiorentina crolla a San Siro, sotto i colpi di Thuram, doppio Lautaro e Calhanoglu, per 4-0. Primo stop in campionato per i viola dopo essere stati in partita solo per i primi 20 minuti.Intervista al cantautore di Scampia che ha conosciuto Giovanbattista Cutolo una settimana prima del suo omicidio ...