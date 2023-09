La Sampdoria ci ripensa | niente Santi Mina | troppe le critiche dei tifosi per il caso degli 'abusi sessuali'

Commenta per primo Laè alla caccia di un attaccante, e nelle ultime ore era uscita prepotente la candidatura di un giocatore come Santi Mina, indiscutibile sul piano tecnico, ma decisamente più opinabile dal ...Commenta per primo Laè alla caccia di un attaccante, e nelle ultime ore era uscita prepotente la candidatura di un giocatore come Santi Mina, indiscutibile sul piano tecnico, ma decisamente più opinabile dal ...

Calciomercato Sampdoria: stop a Santi Mina. Il club ci ripensa

La Sampdoria molla la presa su Santi Mina. Il dietrofront è dovuto alle numerose critiche ricevute sui social dal club blucerchiato, in quanto l’attaccante spagnolo è stato condannato in secondo grado ...