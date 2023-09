La Russia ha due richieste | cosa vuole Putin per riabilitare l' accordo sul grano

(Di martedì 5 settembre 2023) Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato che laha posto due condizioni chiave per rilanciare il patto sulle esportazioni ditramite un corridoio sicuro nel Mar Nero

15.30 Erdogan:2 condizioni di Putin sul grano Secondo il presidente turco Erdogan, Putin ponecondizioni al ripristino dell'accordo sull'esportazione del grano ucraino: il collegamento della ...La famiglia del militare è stata evacuata dallae si trova anch'essa in Ucraina. Altrimembri dell'equipaggio a bordo che non sapevano dove fosse diretto l'elicottero sono rimasti uccisi ...La dichiarazione del Presidente turco. "Laharichieste particolari. Una riguarda il collegamento della Banca russa dell'Agricoltura al sistema Swift e la seconda riguarda l'assicurazione per le navi utilizzate nei trasporti". Così ...

Kiev: a sud "feroce resistenza russa". Incontro tra Putin e Kim Jong-un, il Cremlino non conferma - Il ministero degli Esteri cubano nega ogni complicità con la rete reclutamento illegale per la Russia - Il ministero degli Esteri cubano nega ogni complicità con la RaiNews

Mosca sta rivalutando le proprie relazioni con Kim Jong Un in cerca di munizioni e attrezzature per sostenere il proprio sforzo bellico ...Maksim Kuzminov, il 28enne pilota russo dell'elicottero Mi-8 che ha disertato atterrando il 23 agosto in un aeroporto ucraino, ha invitato gli altri militari russi a seguire il suo esempio. (ANSA) ...