La “realtà aumentata musicale” di Marco Korben Del Bene racconta l’arte e il cinema

(Di martedì 5 settembre 2023) Dalal, la musica si fa racconto, passando attraverso le nuove tecnologie e trasformando l’opera in un percorso espressivo crossmediale: questo è il focus della ricercae artistica del compositore italianoDel, ben espresso dai due progetti in uscita a settembre 2023. Dopo i Bronzi di Riace con Bronzi50 Original Soundtrack, Ipotesi Metaverso, Madre, Resilienza2020 e gli accompagnamenti sonori alle opere di Oliviero Rainaldi, Delcontinua a dare forma sonora alle visioni e alle narrazioni di artisti e registi. Il 5 settembre esce Hybrida, l’opera sonora che ha accompagnato la mostra di Matteo Basilé tra Roma e Milano, e l’8 settembre Passione Critica, colonna sonora del documentario omonimo diretto da Simone Isola, ...

Di conseguenza, tale smartphone dovrebbe vedere la luce solo dopo il lancio del visore per lae virtuale di Apple dal momento che la possibilità di acquisire video e foto spaziali ...Per sfidare il visore di Apple, Vision Pro, Meta e LG starebbero facendo squadra per realizzare un visore premium per lae virtuale dal costo elevato . A riportare la notizia è il sito di news coreano Maeil Business - ripresa da UploadVR - secondo il quale la collaborazione tra Meta e LG per la ...Oggi però possiamo in parte risolvere questo inconveniente e migliorare la cosiddetta user experience grazie alla, una tecnologia tanto discussa quanto utile se utilizzata ...